Miércoles cálido y con viento en Durango; ¿a cuántos grados estaremos? Esto dice Conagua

México espera un miércoles con diversos cambios en el clima, sin embargo, lo más significativo será la caída de lluvias de distintas intensidades en varios estados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). ¿Incluye a Durango?

Pronóstico general

Durante este 4 de noviembre, canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, afectará de manera considerable a varias regiones del país con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas , en el centro y sur de Michoacán, la costa de Guerrero y el suroeste de Oaxaca.

Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, mientras que en Yucatán se esperan lluvias aisladas.

También, los canales de baja presión en el interior del país, en combinación con la entrada de humedad, ocasionarán chubascos en San Luis Potosí y el Estado de México, además de lluvias aisladas en Baja California Sur, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

En el noreste del territorio nacional, el frente frío número 4 permanecerá con características de estacionario , lo que favorecerá la presencia de chubascos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Nuevo León.

Sin embargo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de tiempo estable y baja probabilidad de lluvia en entidades del noroeste, norte, centro y oriente del país.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Después de días de lluvia, esta semana Durango se ha recuperado y ha tenido un climas estable, el cual predominará este miércoles 4 de noviembre.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se tiene baja probabilidad, aunque se espera un marcado contraste de temperaturas entre las primeras horas del día y el mediodía.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, durante la mañana se registró un ambiente frío con temperaturas mínimas de entre 10 y 11 grados Celsius. Sin embargo, conforme avance el día, las condiciones cambiarán a cálido, con máximas de entre 29 y 30 alrededor del mediodía.

El viento también estará presente durante este día, donde las rachas máximas fuertes de entre 40 y 50 metros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente al realizar actividades al aire libre.