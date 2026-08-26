Durango

CLIMA EN DURANGO

Miércoles caluroso para Durango; ¿aplica en la capital? Esto dice Conagua HOY 26 de agosto

El SMN mantiene vigilancia en la onda tropical número 32, que avanza por el sur y podría traer cambios en el clima.

Miércoles caluroso para Durango; ¿aplica en la capital? Esto dice Conagua HOY 26 de agosto

Miércoles caluroso para Durango; ¿aplica en la capital? Esto dice Conagua HOY 26 de agosto

FERNANDA GALARZA
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Este miércoles 26 de agosto México seguirá experimentando distintos cambios en el clima, esto debido a diversos fenómenos que se encuentran sobre el territorio o están por ingresar a este. ¿Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)?.

Pronóstico general

De acuerdo al informe de este organismo, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica mantendrán condiciones de lluvia en buena parte del país, con precipitaciones que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posibles encharcamientos o inundaciones en zonas vulnerables.

Las lluvias puntuales a intensas estarán presentes en Nayarit, mientras que Baja California Sur y Sinaloa tendrán lluvias puntuales fuertes. En Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango se esperan intervalos de chubascos, acompañados de actividad eléctrica y viento fuerte.

En el resto del país, los canales de baja presión, una circulación ciclónica y una vaguada en altura favorecerán lluvias puntuales intensas, fuertes, chubascos y lluvias aisladas. 

Mientras tanto, la onda tropical número 32 avanzará sobre la península de Yucatán, generando lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.


A pesar de las lluvias, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en el norte del país, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán.


Además, persistirá la onda de calor en sectores de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.


¿Cómo estará el clima en Durango?


Para el estado de Durango, este miércoles será una jornada calurosa durante el día, aunque si se tiene probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas, sobre todo en la zona de la sierra occidental. 


A media mañana comenzará a incrementar la temperatura, sin embargo, será para el mediodía cuando se tenga un termómetro con entre 33 y 34 grados Celsius, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol y mantener una adecuada hidratación.


En cuanto al viento, se pronostican rachas máximas moderadamente fuertes de entre 30 y 40 kilómetros por hora.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Clima en Durango pronóstico 26 de agosto lluvias, Baja, puntuales, fuertes

               

                
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