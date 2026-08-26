Miércoles caluroso para Durango; ¿aplica en la capital? Esto dice Conagua HOY 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto México seguirá experimentando distintos cambios en el clima, esto debido a diversos fenómenos que se encuentran sobre el territorio o están por ingresar a este. ¿Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)?.

Pronóstico general

De acuerdo al informe de este organismo, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica mantendrán condiciones de lluvia en buena parte del país, con precipitaciones que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posibles encharcamientos o inundaciones en zonas vulnerables.

Las lluvias puntuales a intensas estarán presentes en Nayarit, mientras que Baja California Sur y Sinaloa tendrán lluvias puntuales fuertes. En Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango se esperan intervalos de chubascos, acompañados de actividad eléctrica y viento fuerte.

En el resto del país, los canales de baja presión, una circulación ciclónica y una vaguada en altura favorecerán lluvias puntuales intensas, fuertes, chubascos y lluvias aisladas.

Mientras tanto, la onda tropical número 32 avanzará sobre la península de Yucatán , generando lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A pesar de las lluvias, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en el norte del país, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán.

Además, persistirá la onda de calor en sectores de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Para el estado de Durango, este miércoles será una jornada calurosa durante el día, aunque si se tiene probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas, sobre todo en la zona de la sierra occidental.

A media mañana comenzará a incrementar la temperatura, sin embargo, será para el mediodía cuando se tenga un termómetro con entre 33 y 34 grados Celsius , por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol y mantener una adecuada hidratación.