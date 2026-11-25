Noviembre está por terminar y los frentes fríos continúan modificando las condiciones del tiempo en distintas partes del país. ¿Qué condiciones se esperan para Durango este miércoles 25 de noviembre? Este es el panorama meteorológico del día.

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este miércoles el frente frío 8 se desplazará sobre el golfo de México y la península de Yucatán, donde provocará lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; además de muy fuertes en Campeche y fuertes en Puebla. También se esperan chubascos en regiones del oriente, sur y la península de Yucatán.

Por su parte, la masa de aire ártico que impulsa al sistema frontal mantendrá un ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional. Asimismo, se presentará un evento de “Norte”, con rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec, así como de hasta 90 km/h en Tamaulipas.

Estas condiciones también ocasionarán oleaje elevado, principalmente en las costas de Veracruz y el golfo de Tehuantepec, donde se esperan alturas de entre 4 y 5 metros.

Por otra parte, una vaguada polar, en combinación con la corriente en chorro polar, se aproximará al noroeste de México, lo que favorecerá rachas de viento de hasta 60 km/h y un marcado descenso de las temperaturas en esa región.

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico favorecerá la presencia de lluvias e intervalos de chubascos en algunas zonas del occidente, centro y sur del país.

¿Cómo será el clima en el estado de Durango?

El reporte del SMN señalaba que para este miércoles el estado de Durango amanecería con temperaturas mínimas que rondarían entre los -10 y -5 grados centígrados en la zona serrana de la entidad, dejando un ambiente muy gélido y con bancos de niebla.

Para la tarde se prevé que el cielo se mantenga de medio nublado a nublado, con probabilidad de que se registren lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en algunas zonas del estado.

Aunque el inicio del día sería muy frío en gran parte del estado, para la tarde el ambiente estará fresco a templado, con viento de dirección variable de 10 a 20 km/h y rachas que alcanzarían hasta 30 km/h.

Pronóstico para la ciudad de Durango

Luego de una mañana muy fría en la ciudad de Durango, donde el termómetro alcanzó temperaturas de entre 3 y 5 grados en diferentes regiones de la capital, se prevé que a lo largo del día la temperatura suba hasta alcanzar una máxima de entre 18 y 19 grados centígrados, por lo que el clima se mantendrá fresco todo este miércoles.

A lo largo del día, se prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado, lo que podrá reforzar la sensación de frío a lo largo del día, aunque no se espera que se registren lluvias este miércoles.

En cuanto al viento, se espera que tenga una velocidad de 0 a 5 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta 12 km/h.

Para la madrugada del jueves se espera una temperatura mínima que podría rondar entre los 6 y 9 grados centígrados.