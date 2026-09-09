Miércoles con lluvias fuertes en Durango; ¿en la capital? El pronóstico de HOY 9 de septiembre

Para este míércoles 9 de septiembre el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las precipitaciones continúen en diversar regiones del país, por lo que se ha pedido a los habitantes extremar precauciones ante posibles descargas eléctricas y rachas de viento fuertes.

Pronóstico general

Durante este día el monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionará lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit; además, se prevén precipitaciones muy fuertes en Sonora y Durango , así como lluvias fuertes en Baja California, Baja California Sur y Chihuahua.

En el occidente y sur del país, la interacción de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles altos de la atmósfera y el desplazamiento de la onda tropical número 37 favorecerá lluvias puntuales intensas en Michoacán y Guerrero.

Asimismo, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche. En Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias puntuales fuertes. Para Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México se prevén lluvias con intervalos de chubascos, también acompañadas de actividad eléctrica.

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas elevadas durante la tarde, principalmente en el norte del país y en estados del litoral del Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto al estado de Durango, este miércoles se espera una jornada con lluvias fuertes en la Sierra Occidental, mientras que en la ciudad de Durango se pronostican precipitaciones moderadas a puntualmente fuertes.

Según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, el resto de la entidad registrará lluvias ligeras a moderadas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, principalmente en zonas serranas y durante los periodos de mayor precipitación.

En cuanto a las temperaturas, muy temprano se tuvo un ambiente fresco, con mínimas entre 14 y 15 grados Celsius, sin embargo esto cambiará conforme llegue el mediodía y se tengan máximas estimadas de 28 a 29 grados Celsius.

También el viento será un factor importante, ya que se pronostican rachas moderadas fuertes de 30 a 40 kilómetros por hora, principalmente durante los periodos de mayor actividad atmosférica.