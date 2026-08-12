¿Miércoles lluvioso en Durango capital? Este es el pronóstico para HOY 12 de agosto

Durante este miércoles 12 de agosto nuevas condiciones climáticas se harán presentes en México, sin embargo, la mayor parte del territorio se verá marcado por lluvias de diversa intensadiad, así como otros fenómenos de los que piden a la ciudadanía estar alertas. ¿Aplica para Durango?

Pronóstico general

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano, combinado con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, provocará lluvias puntuales muy fuertes en el suroeste de Chihuahua y lluvias fuertes en el noroeste del territorio nacional. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, mientras que en Baja California se prevén intervalos de chubascos.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país, junto con una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos sobre el golfo de México, favorecerán lluvias importantes en distintas entidades. A esto se suma el desplazamiento hacia el oeste de la onda tropical número 26 , que incrementará la probabilidad de precipitaciones en la península de Yucatán y el sureste mexicano.

Se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán. Asimismo, habrá lluvias muy fuertes en Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo, mientras que en el noreste del país se pronostican intervalos de chubascos.

En contraste, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México. La onda de calor continuará afectando principalmente zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Cómo será el clima para Durango?

Para Durango, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local prevé que este miércoles 12 de agosto se tengan lluvias fuertes a muy fuertes y se hagan presentes en la sierra occidental, mientras que en los valles del sureste y municipios cecanos a la zona serrana también tengan precipitaciones, aunque irían de ligeras a moderadas.

En cuanto a la capital y municipios de esta región, la probabilidad de lluvias también está vigente, aunque no se sabe la magnitud con la que caigan.

A diferencia de otros días, el mediodía y la tarde tendrán temperaturas calurosas de 31 a 32 grados.

También el viento tendrá presencia con rachas de entre 40 y 50 kilómetros por hora, por lo que podrían presentarse condiciones adversas en zonas expuestas.