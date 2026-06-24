Miércoles muy caluroso en Durango, ¿y sin lluvias? Este es el pronóstico de HOY 24 de junio

Tras las intensas lluvias registradas en los últimos días en México, este miércoles 24 de junio el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo pronóstico que podría alertar a varias regiones del país, sobre todo al norte. ¿Más llvias, más calor, viento? Esto dice el informe.

Pronóstico general

De acuerdo con el reporte, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste, oriente, centro y sureste de México interactuarán con un canal de baja presión ubicado en el oriente y sureste del país, además de la inestabilidad atmosférica y el constante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

A esto se sumará la onda tropical número 9, que se desplazará al sur de las costas de Baja California Sur ; la onda tropical número 10, que avanzará al sur de las costas mexicanas; y la aproximación de la nueva onda tropical número 11 a la península de Yucatán. Como resultado, se prevén lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte de la República Mexicana, con excepción de la península de Baja California.

Por otra parte, la onda de calor continuará afectando zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango , Chihuahua y Coahuila. Además, a partir de este miércoles se extenderá hacia el noreste de Baja California, el suroeste de Nayarit, el sur de Jalisco, el este de Colima, el suroeste de Michoacán y el sur de Oaxaca.

¿Cómo será el clima en Durango?

Pese a que el estado de Durango también ha presentado varios días de lluvia, este miércoles cambiará el pronóstico. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) local prevé condiciones de tiempo mayormente calurosas , pero también la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en la región de la sierra occidental.

La mañana tendrá temperaturas de entre 16 y 17 grados Celsius, sin embargo, conforme avance el día, el termómetro ascenderá hasta alcanzar valores máximos de entre 34 y 35.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén acumulados de entre 0.1 y 10 milímetros en zonas de la sierra occidental , por lo que no se descartan intervalos de lluvia acompañados de nubosidad variable en esa región del estado.

Asimismo, se espera viento con rachas moderadamente fuertes que podrían alcanzar velocidades de entre 23 y 35 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde.