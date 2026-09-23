Miércoles nublado ¿y con lluvias en Durango? Este es el pronóstico de HOY 23 de septiembre

Este miércoles 23 de septiembre, el huracán Polo continúa desplazándose en el territorio mexicano, sin embargo, ya ha bajado a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. No obstante, el clima se mantiene con constantes cambios, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) piden mantenerse alertas.

Pronóstico general

Polo continuará desplazándose al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. Su circulación provocará lluvias puntuales intensas en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como lluvias muy fuertes en Oaxaca. También se prevén oleaje elevado y fuertes rachas de viento en las costas de estos estados.

A esto se sumará el monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica y una vaguada en altura favorecerán lluvias muy fuertes en Chihuahua, fuertes en Durango y Sonora, además de chubascos en Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur.

Mientras que para el centro, oriente y sureste de México también ser espera la caída de precipitaciones de diversa intesidad. Además, habrá chubascos en Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México, mientras que Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes podrían presentar lluvias aisladas.

Pese a las precipitaciones, una circulación anticiclónica mantendrá durante la tarde un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país y en estados de las costas del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En lo que respecta al estado de Durango, los diversos fenómenos que se desplazan por México afectarán en el clima y según la Conagual local para este miércoles se esperan lluvias de moderadas a fuertes en municipios del noroeste, mientras que en la zona serrana y el norte del estado se prevén lluvias ligeras y aisladas.

Durante las primeras horas del día, el ambiente se mantendrá fresco, con temperaturas de 15 y 16 grados Celsius; sin embargo, para el mediodía las condiciones cambiarán y el termómetro tendrá máximas de 30 a 31 grados.

El viento también estará presente a lo largo de la jornada, con rachas máximas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, consideradas moderadamente fuertes.