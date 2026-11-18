Nuevas condiciones meteorológicas se esperan este miércoles 18 de noviembre en varias partes del territorio mexicano, estas estarán marcadas por el frente frío número 6, que prevalecerá como caracaterísticas de estacionario. ¿Cómo afectará a Durango? Esto dice el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Pronóstico general

De acuerdo al pronóstico, este miércoles 18 de noviembre el sistema frontal se mantendrá como estacionario sobre el golfo de México y la interacción de este fenómeno con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y una vaguada en altura ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes en Campeche y Quintana Roo, mientras que San Luis Potosí, Puebla y Yucatán registrarán intervalos de chubascos.

La masa de aire polar asociada al frente frío mantendrá un ambiente frío a fresco durante las primeras horas del día en las regiones norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

En cuanto a las condiciones del viento, continuará el evento de Norte, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas centro y sur de Veracruz, y de 30 a 50 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas.

Por otra parte, el frente frío número 7 avanzará lentamente sobre el noroeste y norte de México, donde favorecerá vientos fuertes y lluvias aisladas en Baja California Sur.

Además, canales de baja presión y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, reforzados por la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en entidades del occidente y centro del país.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Para el estado de Durango se esperan condiciones mayormente estables, con baja probabilidad de precipitaciones, temperaturas templadas durante el día.

Según el informe de la Conagua local, al amanecer de este miércoles se tuvieron temperaturas mínimas de entre 9 y 10 grados centígrados, dejando un ambiente frío durante las primeras horas.

Pero conforme avance el día, las temperaturas aumentarán y al mediodía se prevé un ambiente templado, con valores máximos de entre 24 y 25 grados centígrados.

El viento también estará presente con rachas máximas de entre 10 y 20 kilómetros por hora, sin que se anticipen precipitaciones significativas en la entidad.