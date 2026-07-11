Migración a EU sigue provocando deserción escolar en algunos municipios de Durango 

La migración hacia Estados Unidos continúa siendo uno de los factores que provocan la deserción escolar en algunos municipios de Durango, aunque este fenómeno ha disminuido en los últimos años gracias a los programas de becas y a las estrategias para mantener a los estudiantes en las aulas.

Sonia Flores Arce, directora general del Sistema de Colegios de Bachilleres del Estado de Durango (Cobaed), explicó que todavía existen comunidades donde las familias conservan la costumbre de emigrar al vecino país en busca de mejores oportunidades laborales, situación que también involucra a jóvenes en edad de cursar el bachillerato.

"Hay lugares donde todavía está la costumbre de irse al otro lado, como ellos mismos lo dicen en sus regiones, y los jóvenes siguen emigrando hacia otros lugares", comentó.

No obstante, aseguró que este tipo de deserción ha disminuido debido a que un mayor número de estudiantes permanece en las aulas gracias a los apoyos económicos y a las oportunidades que representa concluir sus estudios de nivel medio superior.

La funcionaria señaló que las becas han contribuido a reducir el abandono escolar, al ofrecer a los alumnos un incentivo para continuar con su formación académica y prepararse para acceder a mejores oportunidades en el futuro.

Agregó que el Cobaed realiza un diagnóstico para identificar las causas que actualmente originan la deserción escolar, con el objetivo de fortalecer las estrategias que permitan disminuir aún más este indicador en los 33 planteles que opera el subsistema en la entidad.