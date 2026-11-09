Migración puede afectar el desarrollo emocional en niños, advierte diputada duranguense

La separación de madres y padres que migran en busca de mejores oportunidades podría ser motivo de atención psicosocial en las escuelas.

Una iniciativa que está en análisis en el Congreso del Estado de Durango, advirtió que se trata de un fenómeno que puede provocar afectaciones emocionales y dificultades escolares en niñas, niños y adolescentes que permanecen en sus comunidades. Por lo que se propuso incorporar a la Ley de Educación del Estado mecanismos de coordinación institucional que permitan brindarles el acompañamiento.

La iniciativa fue presentada por la diputada local Georgina Solorio García y plantea que la Secretaría de Educación se coordine con las autoridades competentes en materia de salud mental para identificar las necesidades de los estudiantes y facilitarles atención, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

La propuesta contempla acciones de acompañamiento emocional, orientación educativa y fortalecimiento comunitario. Entre las posibles consecuencias de la separación familiar se encuentran sentimientos de tristeza, ansiedad y abandono, así como dificultades para relacionarse con sus compañeros y un menor desempeño académico.

Como contexto, la legisladora mencionó que, de acuerdo con datos del INEGI, casi el 88 por ciento de las personas mexicanas que emigraron entre 2018 y 2023 tuvieron como destino Estados Unidos.

La iniciativa busca reconocer también las necesidades de quienes permanecen en sus comunidades y quedan al cuidado de madres, padres, abuelos u otros familiares.