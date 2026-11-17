La posibilidad de que Mikel Arriola busque la presidencia de la Concacaf cobró fuerza en los últimos días tras versiones difundidas por el periodista David Faitelson y una posterior columna de Javier Tejado Dondé para el medio El Universal. Aunque la Federación Mexicana de Futbol ha negado que exista una candidatura formal, el tema se instaló en el debate político del balompié regional.

Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf desde 2016 y vicepresidente de la FIFA, se perfila para buscar la reelección durante el proceso previsto para 2027. No obstante, la posibilidad de una disputa por el control del organismo ha alimentado las especulaciones sobre un eventual cambio en la dirigencia regional.

Buscan un control total en la región

De acuerdo con lo planteado por Faitelson, dentro del futbol mexicano existe la intención de recuperar influencia en los órganos de decisión de la confederación. Bajo ese contexto, la llegada de Arriola podría reactivar el debate sobre una mayor vinculación con Conmebol y el eventual regreso a competiciones sudamericanas.

El dirigente mexicano llega a este escenario después de consolidarse como una de las figuras con mayor peso dentro del balompié nacional. En los últimos años encabezó la Liga MX, asumió funciones relevantes en la FMF y obtuvo representación para Norteamérica dentro del Consejo de Concacaf.

Se encienden los rumores

De concretarse un relevo en la presidencia, éste se produciría durante el proceso electoral programado para 2027, en medio de las tensiones políticas que han marcado la relación entre distintos sectores del futbol internacional y la FIFA durante los últimos meses.

Para Concacaf, una presidencia mexicana representaría el regreso de uno de sus mercados más importantes a la conducción de la confederación. Para México, significaría una oportunidad de ampliar su influencia en las decisiones deportivas y comerciales de la región. Por ahora, sin embargo, todo permanece en el terreno de la especulación y no existe una candidatura oficial.