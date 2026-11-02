'Milagrito Corazón' reúne moda, arte y tradición en Durango

En el marco de la conmemoración del Día de Muertos, se llevó a cabo la pasarela “Milagrito Corazón” , un encuentro en el que la creatividad, la moda y las expresiones del arte popular mexicano se entrelazaron para ofrecer una propuesta inspirada en las tradiciones, la espiritualidad y la riqueza estética de México.

La velada tuvo como hilo conductor los milagritos, pequeños amuletos en forma de corazón relacionados con las expresiones de fe y agradecimiento, particularmente presentes en la tradición popular mexicana. A partir de este concepto, los asistentes conocieron una muestra que reunió distintas interpretaciones visuales, con referencias a los exvotos y retablos, piezas que históricamente han servido para narrar experiencias de fe, agradecer favores y preservar parte de la memoria cultural de las comunidades.

INSPIRACIÓN BARROCA

Uno de los momentos centrales fue la presentación de una colección de vestuarios inspirados en el estilo barroco, movimiento artístico y cultural desarrollado entre los siglos XVI y XVIII, caracterizado por sus formas curvas, ornamentación abundante y contrastes entre luces y sombras. Estos elementos se trasladaron a las propuestas textiles mediante diseños que exploraron la relación entre lo terrenal y lo divino, la devoción y la sensualidad.

Durante la pasarela se presentaron creaciones con nombres como “Catedral perdida”, “Fe”, “Devoción sagrada”, “Milagrito de mi corazón sagrado”, “La promesa eterna”, “Beso de sol”, “Un rayo de luz”, “Mi último milagrito” y “Venaria”, cada una con una interpretación particular de la temática. También se contó con la participación especial de la diseñadora duranguense Jimena Ra Gue.

La muestra también tuvo un espacio dedicado a las artes visuales, con reproducciones de exvotos y retablos, que retomaron elementos del arte popular para llevarlos a nuevas propuestas creativas. A esto se sumó una exposición fotográfica de los vestuarios, a cargo del fotógrafo duranguense Isaías Sigoña, quien aportó otra mirada a las piezas presentadas sobre la pasarela.

La actividad fue desarrollada por estudiantes de las licenciaturas en Diseño y Mercadotecnia de Modas, así como Diseño y Multimedia de la Universidad Autónoma de Durango (UAD), quienes encontraron en este ejercicio una oportunidad para conjuntar disciplinas como el diseño de imagen, la moda, la producción visual y la organización de eventos.

Así, “Milagrito Corazón” convirtió la celebración del Día de Muertos en un espacio de encuentro entre tradición, identidad y nuevas expresiones artísticas.