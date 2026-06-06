MiLB: duranguense, Jeter Martínez, lanza 6 sólidas entradas en victoria para Bradenton

El lanzador duranguense Jeter Martínez tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada con los Bradenton Marauders al encabezar la victoria de su equipo tras trabajar seis entradas en blanco, permitiendo apenas tres imparables y recetando ocho ponches.

Seis episodios de control absoluto

Martínez se mantuvo dominante durante toda su labor monticular. En seis innings de trabajo no permitió carreras ni cuadrangulares, mientras que únicamente otorgó una base por bolas. Además, logró retirar a ocho bateadores por la vía del ponche, limitando constantemente el contacto de los rivales y manteniendo el control del encuentro desde el primer lanzamiento.

La actuación del duranguense fue clave para que Bradenton tomara el control del partido, ya que durante su estancia en el montículo la ofensiva rival apenas pudo conectar tres imparables. Su combinación de recta y lanzamientos rompientes volvió a ser efectiva, especialmente en situaciones de presión.

Sólida victoria para Bradenton

Gracias a esta sólida apertura, Jeter Martínez se acreditó lanzamientos clave para controlar al rival y sobrellevar el encuentro. Su efectividad también registró una mejora al quedar en 3.13 después de la salida, reflejando la consistencia que ha mostrado durante las últimas semanas con la novena de Clase A.

El trabajo del mexicano fue respaldado posteriormente por el bullpen, aunque el relevo atravesó algunos momentos complicados. Aun así, la ventaja construida durante la apertura de Martínez fue suficiente para encaminar el triunfo de los Marauders.

Prospecto de los Pirates sigue levantando la mano

Con apenas 20 años de edad, Martínez continúa consolidándose dentro del sistema de desarrollo de Pittsburgh. El derecho fue adquirido por los Pirates en 2025 y actualmente forma parte de una generación de jóvenes lanzadores que busca abrirse camino rumbo a las categorías superiores de las Ligas Menores.

La salida de calidad representa otro paso importante en su crecimiento profesional. Más allá de la victoria, los ocho ponches y el dominio mostrado durante seis entradas completas confirman que el serpentinero duranguense atraviesa un buen momento y sigue acumulando argumentos para aspirar a un ascenso dentro de la organización en el futuro cercano.