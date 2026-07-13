MiLB: el duranguense Martínez vuelve a responder y consigue triunfo con Bradenton

El lanzador duranguense Jeter Martínez continúa mostrando señales de buen juego en la temporada 2026 tras el triunfo de los Bradenton Marauders por marcador de 5-2 sobre los Fort Myers Mighty Mussels , en el último duelo de la serie disputado en el Lee Health Sports Complex.

Martínez ingresó al encuentro tras una dominante apertura de Levi Sterling, quien trabajó cinco entradas con nueve ponches. A partir del sexto episodio, el mexicano tomó el control del montículo y cumplió con una actuación efectiva para mantener a raya a la ofensiva rival durante el resto del compromiso.

Cuatro entradas de calidad para quedarse con la victoria

El serpentinero lanzó cuatro innings, en los que permitió tres imparables, una carrera limpia, otorgó una base por bolas y recetó un ponche, sin recibir cuadrangular. Gracias a esa actuación, dejó su efectividad en 4.87 y mejoró su marca a 2-4 en la campaña.

Aunque Fort Myers consiguió anotar una carrera en la novena entrada, Martínez evitó que el daño fuera mayor y selló la victoria de Bradenton, demostrando nuevamente confianza en situaciones de presión.

Bradenton reaccionó a tiempo para llevarse el encuentro

Durante buena parte del partido, los Mighty Mussels mantuvieron el control gracias a una destacada apertura de Merit Jones, quien retiró a los primeros diez bateadores que enfrentó y colgó cinco entradas en blanco.

La ofensiva de Bradenton produjo 12 imparables, destacando las actuaciones de De Los Santos, King Jr., Pérez y Ramírez, quienes impulsaron las carreras que marcaron la diferencia en el cierre del encuentro.

Para Jeter Martínez, esta representa una salida más en la que muestra mayor estabilidad desde el montículo, consolidándose como una pieza importante dentro del cuerpo de lanzadores de los Marauders de cara a la segunda mitad de la temporada.

Con su segunda victoria del año, el mexicano mantiene una tendencia positiva y sigue acumulando confianza en una campaña en la que busca afianzarse dentro de la organización de los Pittsburgh Pirates.