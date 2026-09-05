MiLB: Jeter Martínez continúa su desarrollo en Estados Unidos con los Bradenton Marauders

El lanzador duranguense Jeter Martínez continúa abriéndose camino dentro del sistema de ligas menores de los Pittsburgh Pirates, organización con la que durante la temporada 2026 ha vestido la camiseta de los Bradenton Marauders, equipo de categoría Single-A.

A sus 20 años, el derecho nacido en Durango ha tenido una campaña de aprendizaje en la que ha combinado momentos positivos desde la lomita con algunas dificultades y un periodo fuera de actividad por lesión.

Hasta el momento, Martínez registra 19 apariciones durante la temporada 2026, 16 de ellas como abridor, acumulando 64.1 entradas de trabajo. Uno de los apartados en los que ha conseguido mantener buenos números es el de ponches, pues suma 61 chocolates, una cifra cercana a un ponche por entrada lanzada.

Una campaña interrumpida por una lesión

El desarrollo del mexicano también tuvo una pausa importante durante el verano. Bradenton colocó a Martínez en la lista de lesionados de siete días durante julio y posteriormente realizó un movimiento retroactivo al 23 de ese mes . Su ausencia terminó prolongándose hasta finales de agosto, ya que los Marauders confirmaron su reactivación el pasado 25 de agosto, permitiéndole regresar al roster activo para encarar la recta final de la campaña.

Entre los prospectos de Pittsburgh

La historia de Martínez dentro del beisbol profesional comenzó en 2023, cuando firmó con los Seattle Mariners después de aparecer entre los 50 principales prospectos internacionales de MLB Pipeline.

Tras pasar por la Dominican Summer League, Arizona Complex League y posteriormente Modesto, su carrera tomó un nuevo rumbo en julio de 2025, cuando Seattle lo envió a Pittsburgh en un intercambio por el relevista Caleb Ferguson .

Desde entonces, los Pirates han continuado trabajando en su desarrollo. En toda su trayectoria dentro de las Ligas Menores, el duranguense acumula 60 apariciones, 52 aperturas, 216 entradas y 231 ponches, además de seis triunfos.

Aunque la campaña 2026 ha representado un reto por los resultados y la lesión que lo mantuvo alejado durante varias semanas, Martínez continúa a una edad temprana y dentro de los planes de desarrollo de una organización de Grandes Ligas, con MLB Pipeline proyectando actualmente una posible llegada a MLB para 2029.