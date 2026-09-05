Miley Cyrus lanza 'Bass Persuades', el primer adelanto de su décimo álbum

Miley Cyrus está de vuelta en la música con el lanzamiento de “Bass Persuades”, el primer sencillo de su esperado décimo álbum de estudio, que llegará a plataformas el próximo 18 de septiembre bajo el sello Atlantic Records.

El estreno llega junto a un videoclip dirigido por Mert Alas, uno de sus colaboradores creativos más cercanos, reforzando la apuesta visual que ha caracterizado sus proyectos recientes.

El tema no solo representa el inicio de una nueva producción discográfica, sino también una etapa en la que la artista continúa explorando una identidad sonora que ha transitado con naturalidad entre el pop, el rock, el country, el soul y las propuestas alternativas.

Una nueva etapa

El anuncio del álbum llegó acompañado de la apertura de las preventas y una edición especial en vinilo denominada “Neon Version”, cuya portada exclusiva estará disponible únicamente a través de la tienda oficial de la cantante. Con ello, Cyrus mantiene la estrategia de convertir cada lanzamiento en una experiencia tanto musical como visual para sus seguidores.

El videoclip de “Bass Persuades” apuesta por una estética sofisticada y cinematográfica, una línea que la intérprete ha fortalecido desde sus proyectos más recientes y que vuelve a colocar la imagen como un elemento fundamental de su narrativa artística.

Regreso al Hollywood Bowl

Como parte de esta nueva era, Miley también confirmó su regreso a los escenarios con dos presentaciones especiales en el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles, programadas para el 16 y 18 de octubre. Los conciertos marcarán sus primeras actuaciones vinculadas directamente con el nuevo álbum y prometen convertirse en algunos de los eventos más esperados del otoño musical.

El recinto, considerado uno de los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos, servirá como punto de partida para presentar en vivo el material que acompañará esta nueva producción.

Nunca deja de reinventarse

A lo largo de su carrera, Miley Cyrus ha construido una trayectoria marcada por la transformación constante. Desde sus primeros años como fenómeno juvenil hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo, ha demostrado una capacidad poco común para reinventar su sonido sin perder relevancia cultural.

Ese recorrido alcanzó uno de sus momentos más exitosos con “Flowers”, canción que le otorgó los premios Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista en los Grammy de 2024.

Un año después amplió su historial de reconocimientos al obtener el Grammy a la Mejor Interpretación Country en Dúo/Grupo junto a Beyoncé, confirmando la versatilidad que ha definido su carrera.