Militares aseguran dos presuntas casas de seguridad en FOS La Virgen; hay cinco detenidos

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos presuntas casas de seguridad en la colonia FOS La Virgen, en la ciudad de Durango, durante un operativo en el que fueron detenidos cinco hombres , señalados de manera preliminar como presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada.

La acción fue realizada por personal del Regimiento Blindado de Reconocimiento "Los Acorazados", como parte de las operaciones permanentes que las fuerzas federales mantienen en la entidad para combatir a organizaciones delictivas.

De acuerdo con la información disponible, los detenidos tienen entre 19 y 33 años de edad. Tres de ellos son originarios de Gómez Palacio, uno de la capital duranguense y otro de León, Guanajuato, este último con una discapacidad visual.

Durante la intervención también fueron asegurados dos inmuebles que presuntamente eran utilizados como casas de seguridad, además de seis vehículos de alta gama que contaban con reporte de robo.

Asimismo, los militares localizaron cartuchos útiles para armamento de alto poder y diversos equipos de radiocomunicación, los cuales quedaron asegurados como parte de los indicios recabados durante el operativo.

Los cinco detenidos, junto con los vehículos, inmuebles y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Las autoridades federales no han informado hasta el momento sobre la identidad de los detenidos ni sobre el grupo delictivo al que presuntamente pertenecerían.

El operativo se suma a las acciones recientes implementadas por las fuerzas de seguridad en distintos puntos del estado de Durango para reforzar el combate a la delincuencia organizada.