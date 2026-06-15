Militares desconfían de las autoridades de Durango

Más de 700 soldados élite de las fuerzas federales han llegado a Durango en la última semana, situación que tomó por sorpresa a las autoridades estatales, a pesar de que en redes sociales presumen que existe coordinación y colaboración con ellos.

Tan no estaban enterados del arribo de los conocidos "Murciélagos", "Perrazos" y "Acorazados", que el mismísimo secretario de Seguridad Pública del Estado, Óscar Galván Villarreal, fue captado en la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México. Sí, quien en teoría debería ser el principal enlace con los militares, fue excluido de dicha información.

Eso sí, al gobernador Esteban Villegas Villarreal le avisaron -por cortesía política- la llegada del primer contingente de elementos élite, unas horas antes, aunque no le especificaron las razones. Eso originó una reunión de "seguridad" justo el mismo día que Galván Villarreal se encontraba fuera del estado. Y aunque hizo lo posible por intentar regresar, le dijeron que no era requerido y decidió quedarse. Un claro mensaje para el gabinete estatal.

Quienes tienen información privilegiada de dicha reunión reconocen que, al mismo Gobernador no le quedó otro remedio más que acatar las indicaciones militares que se dieron, entre las que destacaron dar todas las facilidades de operación y evitar que los mandos de seguridad (estatales y municipales) se entrometieran en los operativos que se aplicarán en el estado.

¿POR QUÉ TANTO MILITAR EN “LO MÁS SEGURO”?

Existen dudas del porqué de la exagerada presencia militar en Durango a pesar de, como lo dijo el mismo Villegas Villarreal en un video, hay 'grandes resultados en materia de seguridad'. Solo en estados con crisis de seguridad y violencia como Guerrero, Michoacán y Sinaloa se habían presentado este tipo de operativos tan aparatosos bajo los gobiernos de la 4T. ¿Entonces?

Si ha habido una constante en Durango en los últimos meses es, precisamente, la exclusión de autoridades estatales y municipales (de la capital y Gómez Palacio) para diversos operativos federales en los que se han logrado decomisos millonarios de armas, drogas, precursores químicos, dinero en efectivo y líderes criminales como Edgar "N", alias "El Limones", quien fue capturado tras varios años de señalamientos por cometer delitos relacionados con el crimen organizado.

Además, no hay que olvidar la explosión de una vivienda, en diciembre pasado, en el poblado Contreras, a unos minutos de la capital, en donde la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación y, aunque no hizo públicos los resultados, desencadenó una serie de operativos en diversos puntos de Durango relacionados con las actividades que ahí se desarrollaban. "Ese hecho fue clave", afirman funcionarios que saben del tema.

ROCHA MOYA TAMBIÉN DECÍA QUE NO ENTENDÍA

En decenas de ocasiones, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, negó públicamente las acusaciones que se le hacían sobre sus nexos con el crimen organizado, a pesar de las acusaciones que hizo en una carta el mismísimo Ismael "El Mayo" Zambada, luego de ser traicionado por uno de los hijos de su compadre y socio, Joaquín "El Chapo" Guzmán, que derivó en su captura y encarcelamiento en Estados Unidos.

Rocha Moya negó y volvió a negar cuantas veces pudo que hubiera tratos, negociaciones y favoritismo para algún grupo en específico del crimen organizado. Incluso fue arropado por su partido y por la plana mayor de Morena, incluidos Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Y a pesar de seguir negándolo, las autoridades de Estados Unidos armaron un expediente judicial donde se le acusa de alianzas con el narcotráfico, por lo que pidieron a las autoridades mexicanas su extradición inmediata, situación que hasta el momento ha sido negada, con el argumento de "falta de pruebas y violación a la soberanía nacional".

"Cómo por qué, con estos niveles de seguridad, tendríamos que estar relacionados con el narco. No los entiendo", dijo Villegas Villarreal en un video en el que salió a desmentir que tuviera una investigación formal de la FGR en su contra, muy parecido a lo que Rocha Moya en su momento hacía, precisamente antes de la guerra interna del "Cartel de Sinaloa", donde presumía sus estadísticas de seguridad.

Es decir, sospechar no es sinónimo de culpabilidad, pero negar tampoco significa inocencia. El mismo Esteban Villegas dijo alguna vez, cuando "El Limones" y las autoridades federales negaron que formara parte de la famosa CATEM: "Pedro negó a Cristo tres veces ¿y?...".

Mientras el tiempo avanza y las autoridades federales no informan de sus acciones a los locales por la desconfianza, algo se alista. En la ciudad se respira una tensa calma, a la expectativa de algo importante.

¿Por qué llegaron tantos soldados experimentados a un estado que, dicen las autoridades locales, no los necesita? PD: Hablando de desconfianza, ayer, la Guardia Nacional detuvo a un policía estatal en la colonia Luis Echeverría, en un auto robado y le aseguraron armas. ¿Más claro?