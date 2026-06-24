Militares localizan en Durango una camioneta Porsche y un BMW robados

Dos vehículos con reporte de robo fueron asegurados por elementos de las Fuerzas Armadas durante un operativo realizado en el poblado Francisco I. Madero, perteneciente al municipio de Pánuco de Coronado, informaron autoridades este martes.

El reporte fue realizado alrededor de las 16:45 horas por un elemento del Ejército Mexicano, quien acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para poner a disposición las unidades localizadas durante las acciones de vigilancia.

De acuerdo con la información proporcionada, uno de los vehículos asegurados corresponde a una camioneta Porsche Cayenne, de color gris, la cual no portaba placas de circulación al momento de su localización.

Asimismo, se informó sobre el aseguramiento de un automóvil BMW de color blanco que presentaba irregularidades en sus medios de identificación, ya que el número de serie se encontraba presuntamente borrado. La unidad portaba las placas de circulación GFA-440-C.

Las primeras indagatorias permitieron establecer que ambas unidades contaban con reporte de robo vigente, por lo que fueron aseguradas para continuar con las investigaciones correspondientes y verificar plenamente su situación legal.

Tras el hallazgo, los vehículos fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente, que se encargará de realizar los peritajes necesarios y la revisión de los números de identificación vehicular.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas en relación con este caso, por lo que las investigaciones continúan para determinar la procedencia de las unidades y establecer posibles responsabilidades.

El aseguramiento forma parte de los operativos permanentes que realizan corporaciones federales y estatales en distintas regiones de Durango para combatir delitos relacionados con el robo y la circulación de vehículos con irregularidades.