Militares repelen agresión armada en Tayoltita; 4 personas habrían muerto, cifra extraoficial

Un enfrentamiento entre civiles armados y personal militar se registró la tarde de este viernes en el poblado Tayoltita, municipio de San Dimas, dejando como saldo una mujer lesionada por un proyectil durante el intercambio de disparos y el aseguramiento de armamento de alto poder.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas, cuando elementos castrenses realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad y detectaron una camioneta Chevrolet color blanco, sin placas de circulación y equipada con estrobos.

Al marcarle el alto al vehículo, los ocupantes presuntamente respondieron con disparos contra el personal militar y las unidades oficiales, por lo que los soldados repelieron la agresión conforme a los protocolo s y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Durante el enfrentamiento, dos hombres descendieron de la camioneta portando armas largas y equipo táctico. Según el informe preliminar, ambos abandonaron el armamento y el equipo que portaban, el cual quedó asegurado por las autoridades en el lugar de los hechos.

En medio del fuego cruzado, una mujer resultó lesionada en la parte posterior de la pierna derecha, a la altura del músculo gemelo. De manera preliminar se indicó que se desconoce el origen del proyectil que la hirió y que el caso es considerado un daño colateral.

La mujer recibió atención médica por parte de un doctor adscrito a la clínica de la empresa First Majestic, quien determinó que la lesión no ponía en riesgo su vida, por lo que fue dada de alta con tratamiento a base de analgésicos y antibióticos.

En el sitio fueron asegurados dos fusiles calibre 7.62x39 tipo AK-47, 18 cargadores abastecidos, 536 cartuchos útiles del mismo calibre, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas y una fornitura, todo lo cual quedó a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

De manera extraoficial trascendió que el enfrentamiento habría dejado entre dos y cuatro personas sin vida; sin embargo, hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad había confirmado de manera oficial ese saldo, por lo que se espera que en las próximas horas se emita información sobre el resultado del operativo y las diligencias realizadas en la zona.