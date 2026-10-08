Mina de Tayoltita declara oficialmente la huelga tras tres semanas de paro laboral

A tres semanas de iniciado el paro en la mina San Dimas, el mediodía de este jueves 08 de octubre los trabajadores del sindicato minero 21 y 22 instalaron las banderas de huelga por lo que ya, oficialmente, inicia este movimiento en la mina.

Todo inició a las 11:00 de la mañana cuando la dirigencia sindical citó a los trabajadores a la entrada de la mina para brindar más información, ahí se les dijo que el paro terminaría como tal y que a partir de las 12:00 del día el movimiento se manejaría como huelga.

Ante esto los trabajadores empezaron a instalar las banderas rojinegras y declararon oficialmente la huelga a partir de las 12:00 del jueves 08 de octubre.

Hasta el momento, ninguna autoridad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social federal ha confirmado el arranque de la huelga, tampoco la directiva de la empresa First Majestic propiedad de la mina lo ha hecho.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (conocido como Sindicato Minero) tampoco ha publicado en su página oficial el arranque de la huelga en San Dimas.

Sin embargo, trabajadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social han confirmado el arranque oficial de la huelga en la mina San Dimas ubicada en Tayoltita, Durango ,al mediodía de este jueves.

La suspensión de actividades mantiene detenida la extracción de oro y plata en la mina y comienza a reflejarse en la economía de Tayoltita, donde comerciantes analizan restringir las ventas a crédito ante la incertidumbre sobre la duración del paro y sus efectos en los ingresos de las familias.

De buenas a malas noticias para First Majestic

Poco antes de que estallara el conflicto laboral, First Majestic mantenía sus actividades de exploración en San Dimas.

En su página la empresa había señalado el 9 de septiembre que durante el 2026 se habían identificado nuevas zonas con mineralización de alta ley de plata y oro mediante trabajos de perforación.

La compañía contempla realizar 117 mil metros de perforación durante este año y hasta el 9 de septiembre había completado alrededor de 89 mil metros, con trabajos orientados a definir mejor los recursos conocidos y localizar nuevas zonas mineralizadas.