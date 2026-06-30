Minería salva exportaciones de Durango; desplome agropecuario refleja cierre de frontera al ganado

Aunque Durango incrementó 11.8 por ciento el valor de sus exportaciones durante el primer trimestre de 2026, el crecimiento obedeció prácticamente al fuerte repunte del sector minero, mientras que el manufacturero y el agropecuario registraron un desplome, el segundo casi del 70 por ciento, reflejo del cierre de la frontera de Estados Unidos para la importación de ganado mexicano.

Las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF) que realiza el INEGI revelan que entre enero y marzo de este año Durango exportó mercancías por 781.8 millones de dólares, contra 699.2 millones registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento anual de 11.8 por ciento.

Sin embargo, el comportamiento de los sectores productivos fue contrastante. Mientras la minería prácticamente compensó las pérdidas del resto de las actividades, el campo duranguense registró su peor retroceso.

El sector manufacturero, que continúa siendo el principal exportador del estado, pasó de 552.9 millones de dólares en el primer trimestre de 2025 a 546.2 millones en el mismo lapso de 2026, una disminución de 1.2 por ciento, aunque sigue representando cerca del 70 por ciento de las exportaciones estatales.

En contraste, la minería tuvo un crecimiento extraordinario. Sus exportaciones aumentaron de 111 millones de dólares a 203.9 millones, equivalente a un alza anual de 83.7 por ciento, convirtiéndose en el principal motor del comercio exterior duranguense y colocando al estado entre los de mayor dinamismo en este sector.

La mayor caída se registró en las exportaciones agropecuarias. Durante el primer trimestre de 2025 alcanzaban 9.0 millones de dólares y un año después apenas sumaron 2.8 millones, una reducción de 68.8 por ciento.

Aunque el reporte del INEGI no precisa las causas de esta disminución, el comportamiento coincide con la suspensión de exportaciones de ganado hacia Estados Unidos derivada de la presencia del gusano barrenador del ganado en México.

Desde mayo de 2025, el gobierno estadounidense mantiene restringido el ingreso de bovinos mexicanos, medida que ha afectado particularmente a Durango por ser uno de los principales estados exportadores de becerros en pie hacia ese mercado.

A nivel nacional, las exportaciones crecieron 17.9 por ciento durante el primer trimestre de 2026 al sumar 158 mil 117.5 millones de dólares, impulsadas principalmente por la industria manufacturera.

En contraste, las exportaciones agropecuarias del país disminuyeron 13.1 por ciento, aunque la caída observada en Durango fue casi cinco veces mayor al promedio nacional.

Los datos muestran un cambio en la composición del comercio exterior duranguense. Hace un año la minería representaba alrededor del 16 por ciento de las exportaciones del estado; actualmente aporta más del 26 por ciento, mientras que la participación del sector agropecuario continúa reduciéndose debido al impacto que mantiene el cierre de la frontera estadounidense para el ganado mexicano.