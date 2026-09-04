Minero fallece mientras descansaba en campamento de Indé

Un trabajador fue localizado sin vida durante la tarde del jueves en el interior de un campamento perteneciente a una mina en el municipio de Indé, Durango; de manera preliminar, se presume que el fallecimiento ocurrió por causas naturales.

El reporte se recibió aproximadamente a las 18:15 horas del jueves 3 de septiembre, cuando elementos de la Policía Municipal de Indé informaron sobre una persona inconsciente en un inmueble ubicado en la calle 2 de Abril.

Personal de la Policía Investigadora de Delitos acudió al sitio señalado y, al ingresar al campamento de la mina CEUT, confirmó que un hombre se encontraba sobre una cama y ya no presentaba signos vitales.

El fallecido fue identificado como Juan Antonio Durán Rábago, de 64 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Fidel Velázquez, de la ciudad de Durango.

La información sobre su identidad fue proporcionada a las autoridades por un ingeniero ambiental de la mina, quien era mando inmediato del trabajador. Hasta ese momento no se reportaron circunstancias que hicieran presumir la comisión de algún delito.

De manera preliminar se estableció como posible causa del fallecimiento un problema cardiaco; sin embargo, será el resultado de los estudios forenses el que determine oficialmente qué provocó la muerte.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia de ley para establecer con precisión la causa del fallecimiento.