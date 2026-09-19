Mineros de Tayoltita paran labores en la unidad de San Dimas 

Los trabajadores de la mina San Dimas, operada por la empresa First Majestic, iniciaron un paro de labores para exigir solución a un severo rezago en materia de seguridad e higiene, fallas en la maquinaria y el pago del bono de productividad anual.

Se trata de las secciones 21 y 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana quienes iniciaron este paro de labores.

De acuerdo con lo informado por el personal sindicalizado, el trabajo en el yacimiento se ha visto seriamente comprometido debido a las malas condiciones de ventilación en las llamadas "zonas calientes".

A ello se le se suma el deterioro e inseguridad del equipo pesado y la mala calidad del acero empleado para los trabajos de barrenación, situaciones que ponen en riesgo latente la integridad física de los mineros.

Reclaman pago de bono

A la agenda de reclamos se añade la falta de pago del bono anual de productividad, prestación que históricamente se liquidaba en el mes de mayo y que, a la fecha, continúa sin ser saldada por la representación patronal.

Los mineros de Tayoltita manifestaron su inconformidad con los representantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del gremio minero, al señalar una falta de respaldo efectivo en las negociaciones frente a la empresa canadiense.

Según denunciaron los mineros, la representación sindical central les comunicó que la empresa se niega a cubrir la prestación y pretendía trasladar al personal el cobro total de los impuestos derivados del bono. Ante esta postura, exigieron la intervención directa de su dirigente nacional, Napoleón Gómez Urrutia, para destrabar el conflicto.

Asimismo, mediante un pronunciamiento por escrito, recordaron que dicha prestación se cubrió con puntualidad en años anteriores, pero que de un tiempo a la fecha se han registrado retrasos desmedidos, recortes e incumplimientos sistemáticos a los acuerdos laborales establecidos.

Como parte de las acciones de protesta, los sindicalizados mantienen bajo resguardo e impiden el acceso a las instalaciones a personal de empresas contratistas. Detallaron que se detectó una renovación anticipada de contratos a terceros sin la anuencia sindical, negociación que reglamentariamente debía desahogarse hasta el mes de noviembre.

Amagan con huelga

​Finalmente, los trabajadores advirtieron que, de no liquidarse el bono adeudado a más tardar en el mes de diciembre, iniciarán formalmente el procedimiento de huelga, por lo que el conflicto laboral en la zona serrana podría escalar sustancialmente en las próximas semanas de no alcanzarse un acuerdo satisfactorio entre la empresa y la representación laboral.