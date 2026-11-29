A ocho años de que se activó en Durango la Alerta de Violencia de Género, únicamente se ha cumplido el siete por ciento de las medidas que determinó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

“Únicamente el siete por ciento de las medidas referidas han sido cumplidas, mientras que el 48 por ciento se encuentra en proceso de cumplimiento y el 45 por ciento permanece sin cumplir”, informó la presidenta de la Asociación Civil Sí hay mujeres en Durango, Julieta Hernández Camargo.

En tal sentido, se siguen registrando casos de violencia en la entidad, por lo que consideró necesaria la implementación de medidas preventivas.

“Es evidente que falta voluntad. Hay que impulsar programas en contra del machismo, que eso ya lo dijo la Alerta de Violencia de Género, no lo estoy inventando yo. Y lo del consumo de las drogas, pues también es un dato del Centro de Justicia para las Mujeres. Entonces pues sí, los gobiernos, todos, junto con nosotras, la sociedad civil, debe de impulsar campañas en relación a estos dos temas”, mencionó.

Asimismo, expuso que la falta de denuncia sigue siendo uno de los principales obstáculos para dimensionar y atender el fenómeno de la violencia de género .

Y se refirió al llamado círculo de la violencia, que es un proceso en el que la mujer sufre agresiones, pasa por una etapa de “luna de miel”, con promesas de cambio o regalos, enfrenta una nueva acumulación de tensión y vuelve a vivir episodios violentos, manteniendo muchas veces la expectativa de un cambio.