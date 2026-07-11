Las fotografías más destacadas del concurso del INAH 'Compartiendo Nuestros Recuerdos 1840-1980'
La memoria de una ciudad también se construye a partir de las imágenes que sobreviven al paso del tiempo. Esta selección reúne 10 de las fotografías más destacadas de la exposición del XXVIII Concurso de Fotografía y Documentos Antiguos "Compartiendo Nuestros Recuerdos 1840-1980", presentada en el Museo de la Ciudad 450 como parte de las actividades por el 463 aniversario de Durango.
La muestra refleja el esfuerzo conjunto entre instituciones y ciudadanía para rescatar, preservar y difundir un patrimonio visual que, durante casi tres décadas, ha enriquecido el acervo histórico del estado.
Las imágenes ofrecen un recorrido por la vida cotidiana de Durango entre las primeras décadas y la segunda mitad del siglo XX. Retratos familiares, reuniones sociales, paseos por las calles principales y escenas espontáneas permiten observar la manera en que distintas generaciones habitaron la ciudad y construyeron su identidad.
Más allá de su valor estético, estas fotografías representan testimonios de una época y forman parte de un archivo colectivo que mantiene viva la historia de Durango a través de la memoria de sus habitantes.