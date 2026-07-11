Las fotografías más destacadas del concurso del INAH 'Compartiendo Nuestros Recuerdos 1840-1980'

La memoria de una ciudad también se construye a partir de las imágenes que sobreviven al paso del tiempo. Esta selección reúne 10 de las fotografías más destacadas de la exposición del XXVIII Concurso de Fotografía y Documentos Antiguos "Compartiendo Nuestros Recuerdos 1840-1980", presentada en el Museo de la Ciudad 450 como parte de las actividades por el 463 aniversario de Durango.

Romualda Unzueta Berumen y Enrique Valles Mijarez, 1910 ( propieda de Orietta Valles Ruiz).

Carreta de elaboración de mezcal, principios de siglo XX (propiedad de Óscar Alonso Castillo Rodríguez).

Teresa y Nicolasa Rodríguez posando con un bebé, 1950 (propiedad de José Manuel Medrano Pescador).

Natalia de la Cruz Macías y sus primas depaseo en el centro de la ciudad, 1950 ( propiedad de Beatríz González de la Cruz).

Emiliana Sifuentes Martínez con sus hijos Juan Manuel y Genoveva Sifuentes Sifuentes, 1945 (propiedad de Luz Julieta Meza Sifuentes).

Maximina Martínez en traje de beisbolista, El Salto, Pueblo Nuevo, 1954 (propiedad de María Yescas Arce).

Lorena Egure, la niña Guadalupe Egure y María en vestido de novia, 1974 ( propiedad de Lorena Elizabeth Aguilera Egure).

Vista aérea de la acequia grande antes de ser entubada, 1975 (propidad de Rafael Gaytán).

Vista de avenida 20 de Noviembre y San Agustín, 1942 (propiedad de Cinthia Ibáñez Hernández).

Retrato de equipo de futbol (propiedad de Héctor Avelardo Hernández Villalva).

La muestra refleja el esfuerzo conjunto entre instituciones y ciudadanía para rescatar, preservar y difundir un patrimonio visual que, durante casi tres décadas, ha enriquecido el acervo histórico del estado.

Las imágenes ofrecen un recorrido por la vida cotidiana de Durango entre las primeras décadas y la segunda mitad del siglo XX. Retratos familiares, reuniones sociales, paseos por las calles principales y escenas espontáneas permiten observar la manera en que distintas generaciones habitaron la ciudad y construyeron su identidad.

Más allá de su valor estético, estas fotografías representan testimonios de una época y forman parte de un archivo colectivo que mantiene viva la historia de Durango a través de la memoria de sus habitantes.