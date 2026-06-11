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ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)
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Esta noche es más bien nochecita 

El cielo es tan claro que no sólo se ve el camino de Santiago: también parece que se ve Santiago. Un vientecillo primaveral, callado y tibio, mueve apenas la fronda de los álamos junto a la casa del Potrero. En el fogón de la cocina el borbollar del agua en el caldero pone música a la tertulia tras la cena. 

Don Abundio cuenta una de las ocurrencias de doña Rosa, su mujer: 

-Le llevaron el chisme de que yo tenía relaciones con la viuda del compadre Fico, que en gloria del Señor esté. Les dijo Rosa: “Déjenlo, que al cabo eso no es jabón que se gaste”. 

Reímos todos, menos doña Rosa. Masculla con enojo: 

-Viejo hablador 


Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura: 


-Por ésta. 


¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OPINIÓN doña, Abundio, gaste”. 
Reímos, chisme

               

                
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