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ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)
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Mi jardín es pequeño como el mundo.

Aun así en él caben mil prodigios.

Prodigio es la brizna de hierba.

Prodigio es el arbolito que salió solo y cuyo nombre no conoce nadie.

Prodigio es la rosa cuya propiedad me discuten Gertrude Stein, Shakespeare y Góngora.

Prodigio son los nupciales alcatraces.

Prodigio es esta planta llamada jazmín de Arabia, con aroma a Scherazada.

Y prodigio magnífico es este colibrí que ahora ves y luego ya no ves, y que cuando se posa en la rama del árbol la rama pesa menos.

¡Cuántos prodigios caben en mi jardín!


Todos son fruto del mayor prodigio que hay en la vida: la vida.


¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: MIRADOR rama, caben, prodigio, jardín

               

                
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