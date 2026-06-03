Mi jardín es pequeño como el mundo.

Aun así en él caben mil prodigios.

Prodigio es la brizna de hierba.

Prodigio es el arbolito que salió solo y cuyo nombre no conoce nadie.

Prodigio es la rosa cuya propiedad me discuten Gertrude Stein, Shakespeare y Góngora.

Prodigio son los nupciales alcatraces.

Prodigio es esta planta llamada jazmín de Arabia, con aroma a Scherazada.

Y prodigio magnífico es este colibrí que ahora ves y luego ya no ves, y que cuando se posa en la rama del árbol la rama pesa menos.

¡Cuántos prodigios caben en mi jardín!

Todos son fruto del mayor prodigio que hay en la vida: la vida.

¡Hasta mañana!...