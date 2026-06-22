Editoriales

OPINIÓN

Mirador

Mirador

Mirador

ARMANDO FUENTES AGUIRRE
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Este señor era cazador. Una comadre suya se enteró de que iba a salir de cacería y le pidió:

-Compadre: si mata usté un venado ¿me separa una pierna?

Preguntó el sujeto:

-¿Y si mato dos?

Una linda chica le contó a su amiga:

-Anoche mi novio me inquietó. Me dijo que quería ir al más allá.

-Caramba -se consternó la otra-. Con razón te preocupaste.

-Sí -replicó la chica-. Sobre todo porque me lo dijo con la manos puesta en mi rodilla.


Hay quienes buscan aprovecharse de su prójimo -o prójima- para obtener ventajas indebidas. Un cierto vendedor acostumbraba ir muy temprano todas las mañanas al templo parroquial, y ante la imagen del Señor hacía con índice y pulgar la seña que se hace para aludir a algo muy pequeño. Oraba luego: "Dios mío: ayúdame a encontrar hoy a alguien que sea un poquito más pendejo que yo".


Recuerdo ahora estos versitos que aprendí en la infancia: "De la suerte nunca esperes / ni dinero ni ventura. / Trabaja, niño, si quieres / ser dueño de una fortuna".


¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Mirador Este, índice, mío:, "Dios

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Editoriales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas