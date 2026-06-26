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ARMANDO FUENTES AGUIRRE
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San Virila vio en el camino de la aldea a un niño que lloraba porque su gatito había subido a un árbol y no podía bajar.

El pequeño le pidió al frailecito:

-Haz un milagro.

Preguntó él:

-¿Qué clase de milagro quieres?

Respondió el niño:

-Puedes hacer que el árbol incline sus ramas hasta el suelo para que mi gatito pueda bajar, o tender una escala de luz para que por ella baje.

-Nada de eso es necesario -le dijo San Virila. Y así diciendo lo ayudó a subir al árbol.

Trepó el chiquillo, alcanzó al gatito y bajó junto con él.

-¡Caramba! -le dijo San Virila alegremente-. ¡Qué gran milagro hiciste!


¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Mirador gatito, Virila, árbol, milagro

               

                
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