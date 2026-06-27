VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

¿Qué hace un don Juan cuando se vuelve viejo?

Recordar.

Eso lo rejuvenece.

Don Juan no quiere rejuvenecer. Nunca ha sido tan feliz como ahora que los años le han dado sosiego de alma y cuerpo. Los pecados de la carne han muerto en él, y con los del espíritu ya no hace daño a nadie, porque a nadie ve. Está dichosamente solo.

Así, Don Juan recuerda.

Todos sus recuerdos tienen nombres femeninos. Evoca con gratitud a las mujeres a las que poseyó -o que lo poseyeron-, y sin tristeza trae a la memoria a las que nunca fueron suyas.

El caudal del hidalgo es reducido. De su padre no recibió herencia por causa de su vida disipada. (La de él; no la de su padre). El palacio en que vive lo ganó en un juego de naipes, y en otro perdió lo demás que poseía. El obispo le pidió que a su muerte deje su palacio a un convento de monjes.

Le indicó Don Juan:

-Lo dejaré a uno de monjas.

¡Hasta mañana!...