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ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)
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EL CINE ES MUY INJUSTO.

He aquí que Hollywood hizo películas sobre los generales Douglas MacArthur y George Patton, con Gregory Peck y George C. Scott, respectivamente.

Y sucede que uno y otro eran mílites histriónicos, controvertidos y polémicos. MacArthur usaba lentes oscuros de lujo; fumaba artificiosamente una pipa de campesino. Era ególatra; gustaba de las cámaras y los micrófonos. Patton, igualmente narcisista y protagónico, portaba en la cintura dos enormes pistolas con cacha de marfil: Hombre violento, abofeteó a un soldado raso hospitalizado por neurosis de guerra, y lo llamó cobarde.

Otros dos militares importantes hubo en la Segunda Guerra: George C. Marshall y Chester W. Nimitz.

Al primero se debió la organización del ejército norteamericano; el segundo fue el artífice de la victoria aliada en el Pacífico. Ambos eran modestos. Huían de los reflectores. Se limitaban a hacer su trabajo; a cumplir con su deber.

Ninguno de los dos tiene película.


El cine es muy injusto.


Tan injusto como la vida.


¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OPINIÓN EDITORIALES George, MacArthur, Patton,, eran

               

                
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