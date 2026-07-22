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ARMANDO FUENTES AGUIRRE
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Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche se declaró ayer nihilista.

Me sorprendió su manifestación, porque el nihilista en nada cree, y quien ha bebido unos tragos de buen vino lo comprende todo. El verbo comprender significa lo mismo entender que abarcar.

Dijo mi amigo cosas que me escandalizaron, y vaya que a mis años no soy proclive ya al escándalo. Afirmó, por ejemplo, que el más allá sólo existe en el acá: más allá del cerro: más allá de las nubes. Incluso más allá de las estrellas todavía es el acá. Añadió:

-El acá físico es cosa de los sentidos. El más allá metafísico es invento de predicadores.

Le pregunté, no sin mala intención:


-Y en el acá ¿crees?


Me respondió:


A veces.


Concluí que no es bueno beber con nihilistas. Eso siempre acaba en nada.


¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Mirador allá, amigo, Este, existe

               

                
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