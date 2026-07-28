Esa frase latina quiere decir “Termina en pez”. Alude desfavorablemente a la sirena, y se aplica a todo aquello que tiene buen principio y no concluye bien.

Eso, creo yo, puede decirse de la película “Psicosis”, de Alfred Hitchcock, que vi anoche por cuarta o quinta vez, cine en pantuflas. Al comienzo es espléndida, pero a su culminación sigue una perorata psiquiátrica enredada y aburrida que a mi modo de ver perjudica severamente al film. Aquí el mago del suspenso pierde toda magia.

Me permito sugerir a los amantes del buen cine que busquen por cualquier medio la película “Les Diaboliques”, “Las diabólicas”, del francés Henri Clouzot. Ninguna de las obras de Hitchcock supera a ésta en calidad dramática y suspenso, tanto, que al terminar el film aparece una petición a quienes lo vieron para que no revelen a otros el desenlace de la extraordinaria trama.

Lo bueno es muy bueno, si me es permitida la perogrullada. Pero lo mejor es mejor. (Otra perogrullada).

¡Hasta mañana!...