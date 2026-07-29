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ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)
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Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche me preguntó ayer de buenas a primeras:

-¿Tienes miedo de morir? 

Yo no había bebido aún lo suficiente para darle una respuesta digna, de modo que contesté en forma desmañada:

-A lo que le temo es al procedimiento. 

-Sea cual fuere -replicó-, el final es el mismo. El final es siempre el mismo. No le temas. En la vida nos acechan dioses y demonios, pero en la muerte no.

Sus palabras me inquietaron.

-¿Qué hay, entonces, en el más allá?

Respondió:

-No hay más allá. Sobre eso puedes estar tan tranquilo como la oruga o el gusano, que no tienen preocupaciones metafísicas.

Le dije:


-Yo no soy oruga ni gusano.


Me dijo él: 


-Eso crees.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OPINIÓN mismo., oruga, final, él: 
-Eso

               

                
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