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ARMANDO FUENTES AGUIRRE
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Soneto de la espera

¿Esperas que yo espere? Vana espera.

Por esperar estoy desesperado.

¿Cómo voy a esperar, aunque quisiera,

Si quien me pide espera es lo esperado?

Esperar es penar. Yo ya he penado.

Si esperar fuese amar yo espera fuera,

Mas no voy a esperar, esperanzado,

Que esperando mi amor el tuyo muera.

Inútil esperar. La espera es pera que mis olmos no dan. Esperar cansa.

El que espera, ya sabes, desespera.

Desespera. No esperes mi mudanza.

Esperar que yo espere es vana espera.

Ya no puedo esperar ni a la esperanza.

AFA.

¡Hasta mañana!...

Escrito en: Mirador espera, esperar, esperar,, Soneto

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