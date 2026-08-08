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ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)
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Este hombre notó preocupado que todo lo que tocaba con su dedo índice desaparecía.

Tocó un vaso, y el vaso desapareció.

Tocó una taza, y desapareció la taza.

Tocó un libro llamado “Las apariciones”, y el libro desapareció.

Entonces el hombre fue a donde estaba su mayor enemigo y lo tocó. Ahora tiene sólo enemigos menores.

El hombre nunca había sido malo, pero eso del dedo lo incitó a la maldad. Tocó a una mujer que no correspondió a su amor, y la mujer desapareció. Tocó al jefe que alguna vez lo trató mal, y desapareció el jefe. Tocó a la vecina ruidosa, y el ruido se acabó.

Ese poder angustió al hombre.


Su maldad lo aterrorizó.


Anoche el hombre se tocó a sí mismo con el dedo índice.


¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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