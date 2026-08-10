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ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)
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El viajero hace el camino de Guadalajara a Colima.

Llega a Magdalena, cuyos cerros prodigan con prodigalidad piedras a las que llaman sin razón “semipreciosas”, pues son preciosas y medio: malaquitas, ónices, lapislázulis, granates.

La buena fortuna del viajero lo lleva a “La Luoita”. Ahí se come como en el paraíso, si es que en el paraíso se come. Ha disfrutado el viajero un jocoque -allá dicen “jocoqui”- como el que hacía su abuela doña Liberata en jarrito de barro con leche sin hervir que dejaba toda la noche junto a las brasas del fogón.

Luego el viajero prosigue su camino, y no sabe qué agradecer más a Magdalena, si sus preciosísimas piedras semipreciosas o el jocoque de “La Lupita”, que le trajo a la mente y el corazón el recuerdo de su amorosa abuela, mamá Lata.

Por sí o por no -más bien por sí- el viajero agradece tanto las malaquitas, los ónices, los lapislázulis y los granates como el jocoque. Es justo y necesario.

¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Editoriales Mirador viajero, jocoque, ónices,, Magdalena,

               

                
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