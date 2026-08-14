Soneto con reloj de arena

Polvo es el hombre, y siéndolo regresa

Al polvo, su principio y su retorno.

Éste, señores, es viaje redondo:

En polvo empieza el hombre,

En polvo queda.

El tiempo es polvo que sepulta todo.

Las cosas que ahora son, las venideras

Y las que fueron, todas están muertas,

Y cae polvo de tiempo en sus despojos.

Si hombre y tiempo son polvos de

Algún lodo,

Y si todo es de tierra (hasta la Tierra),

Tengo, pues, mi final bien aprendido:

Cuando a mi polvo se le acabe el polvo

Yo iré dentro de ti, reloj de arena,

Marcando el polvo en polvo convertido.

¡Hasta mañana!...