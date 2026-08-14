Mirador
Soneto con reloj de arena
Polvo es el hombre, y siéndolo regresa
Al polvo, su principio y su retorno.
Éste, señores, es viaje redondo:
En polvo empieza el hombre,
En polvo queda.
El tiempo es polvo que sepulta todo.
Las cosas que ahora son, las venideras
Y las que fueron, todas están muertas,
Y cae polvo de tiempo en sus despojos.
Si hombre y tiempo son polvos de
Algún lodo,
Y si todo es de tierra (hasta la Tierra),
Tengo, pues, mi final bien aprendido:
Cuando a mi polvo se le acabe el polvo
Yo iré dentro de ti, reloj de arena,
Marcando el polvo en polvo convertido.
¡Hasta mañana!...