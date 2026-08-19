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ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)
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Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche tiene buen vino cuando el vino es bueno, pero si es malo él también se inclina a decir maldades.

Anoche, por ejemplo, despotricó contra la Edad Media, que no estaba ahí para defenderse. La llamó "edad oscura". Opuse:

-¿Edad oscura la de Dante, la de Giotto, la de Tomás de Aquino, la del Poema del Cid, la de las universidades europeas y las catedrales góticas? ¿Por qué no la llamas mejor Edad de la Fe?

-Porque mi fe la tengo en la razón -me contestó-, y la Edad Media no es edad de razón sino de devoción. Has mencionado a las catedrales góticas. Sus torres hacen llevar la mirada hacia lo alto. A donde hay que llevarla es hacia el hombre. En eso se fincó el Renacimiento: en lo humano.

Calló por un momento, dio otro trago y luego declaró:


-Eres un medieval.


Le pregunté:


-¿Me lo dices como elogio o como ofensa?


Volvió a callar. Volvimos a beber.


¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OPINIÓN Edad, hacia, razón, catedrales

               

                
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