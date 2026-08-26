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ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)
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No creo en los milagros, y sin embargo todos los días veo uno, pues cada nuevo día es un milagro. 

Otro acaba de suceder en mi jardín. 

Hace tiempo nació ahí un arbolito. Nadie lo plantó. Sin convocatoria ni invitación alguna salió solo. 

La tierra, el sol y el agua hicieron su trabajo, y el pequeño árbol se convirtió en joven duraznero. Tengo el gusto de anunciar al mundo que este año ensayó. Eso quiero decir que dio sus primero frutos. 

Ahora tengo sobre mi mesa un canastillo de duraznos que gustosamente pintaría Cézanne. Su aroma es delicado, aterciopelada su piel y tenue su color. Cada uno posee redondeces de mujer 

No los he probado. Aún no están maduros. Los cosechamos porque empezaban a caer del árbol. 


Cuando pruebe el primero escribiré otro artículo. 


Más bien escribiré cien. 


Estoy seguro de que los merecerá


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OPINIÓN primero, escribiré, creo, Cézanne.

               

                
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