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ARMANDO FUENTES AGUIRRE
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Lujuria.

Pereza.

Gula.

Envidia.

Avaricia.

Ira.

Y soberbia, la madre de todos los pecados.

No sé por qué al buen Padre Ripalda se le olvidó poner entre los pecados capitales a uno que a mi juicio es tan grande o mayor que los siete que en su catecismo enumeró.

Hablo de la ingratitud, hermana bastarda de la soberbia y de la envidia.

Un perro, cualquier perro, es mejor que un ingrato. El perro siempre agradece; el ingrato nunca.

A los ingratos, Señor, mándalos al oscuro reino donde los envidiosos y soberbios han olvidado la palabra "gracias".

¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Mirador perro,, Señor,, cualquier, ingrato.

               

                
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