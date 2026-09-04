Soneto con silencio

Ha callado el reloj. Su clara nota

No va ya por el aire de la casa,

Exacta, matemática torcaza,

Calendario con ritmo de gavota.

En las habitaciones la voz rota del Tempus fugit su lección repasa, y el péndulo monótono acompasa

La fallecida música en derrota.

¿Qué fue de la sonora sonería?

¿De dónde ese silencio que nos vino para dejarnos su canción vacía?

Debo en ese reloj leer mi sino.

Habré de ser lejana melodía que callará de pronto en el camino.

AFA.

¡Hasta mañana!...