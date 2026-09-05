Editoriales

OPINIÓN

Mirador

Mirador

Mirador

ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Mi tía Conchita -Concepción Fuentes Flores- era mujer con candores de niña.

Jamás comía guayabas: temía que las semillas se le fueran a pegar en el corazón. Nunca empleaba la palabra “huevos”. En su lugar decía “blanquillos” o “producto de gallina”,

De joven fue preciosa, pero estuvo soltera muchos años porque a sus cinco hermanos -mi padre entre ellos- no les gustaba ninguno de sus pretendientes. Casó ya de madura edad con viudo, e hizo con él un feliz matrimonio.

Su esposo, don Refugio, era hombre religioso, Caballero de Colón. Quería mucho a mi papá; le decía compadre, y sostenía con él largas conversaciones y debates amistosos que aun así angustiaban a mi tía. Cuando le llevamos al tío Cuco la noticia de la muerte de mi papá lloró como un niño: “¿Por qué se le ocurrió morirse a mi compadre?”.

Solía decir, viuda triste, la tía Conchita:


-Nomás los recuerdos quedan.


Es cierto. Nomás los recuerdos quedan.


¡Hasta mañana!


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Mirador Editoriales decía, recuerdos, sostenía, Cuando

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Editoriales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas