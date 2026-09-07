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ARMANDO FUENTES AGUIRRE
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Con mis tres hijos varones fui a Monterrey, y luego al Cercado, cerca de Santiago, Nuevo León.

En la capital regiomontana estuvimos en la prestigiosa cantina "El indio azteca", uno de mis lugares predilectos en Monterrey, en Nuevo León, en México y el mundo. Ahí disfrutamos de una cerveza. Una para cada uno, quiero decir. En ningún sitio del planeta saben helar la cerveza como en Monterrey.

Luego nos encaminamos a la Carretera Nacional para ir a comer en "El Charro", el más tradicional restorán de la comarca. Quería yo que mis hijos conocieran el "piernil de Catón", riquísimo manjar. Me encontré con la triste novedad del reciente fallecimiento de don Juan Antonio Tolentino, el caballeroso propietario del establecimiento. Fue él quien bautizó con mi apelativo ese manjar, pues me inconformé respetuosamente cuando en el menú cambiaron el vocablo popular "piernil" por el correcto "pernil". A mi juicio es más expresivo lo popular que lo correcto.

Cuando salimos del insigne sitio un señor les dijo a mis hijos:

-Qué bueno que sacan a don Armando.


Le contestaron ellos:


-Señor: él es el que nos saca a nosotros.


¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Mirador hijos, popular, Monterrey,, sitio

               

                
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