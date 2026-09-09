Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche suele decir cosas que me sobresaltan, a mí, que por la edad ya no soy dado a sobresaltos.

Anoche, por ejemplo, declaró:

-El catolicismo cometió durante siglos pecado de soberbia. Postulaba: "Fuera de la Iglesia no hay salvación". Eso condenaba a perderse a miles de millones de seres humanos. No sé si tal postura era fruto de estupidez o de maldad, pero constituía doctrina establecida. Entiendo que ya no rige en los cánones católicos. Sin embargo, el antecedente nos autoriza a preguntar cuántas doctrinas de la Iglesia rigen hoy que mañana ya no regirán.

Procuro oponer algo a sus dictados, y le digo:

-Yo no pregunto.

-Naturalmente -responde él-. Tienes las certidumbres que la ignorancia da.

Ya no respondo.

¡Hasta mañana!...