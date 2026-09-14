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ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)
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Dicen que en lo alto del alto pico llamado de Las Ánimas se escucha una canción.

Se oye sólo en las noches sin luna, cuando la oscuridad se asusta de la oscuridad y el silencio guarda silencio. Entonces es cuando surge la canción.

Nadie sabe quién la hizo ni quién la canta. Jamás alma viviente la ha escuchado. Hay quienes no creen que esa canción exista. Seguramente, afirman, es el viento que sopla entre los pinos. Otros suponen que son las piedras las que al rodar por causa de los estremecimientos de la tierra producen esa melodía.

Unos piensan que la canción la canta un ángel.

Otros opinan que la canta un demonio.

En algo están de acuerdo todos: el que escuche esa canción será inmortal; vivirá eternamente.

Yo no la quiero oír.


¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: MIRADOR canción, canta, alto, oscuridad

               

                
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