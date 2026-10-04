Editoriales

OPINIÓN

Mirador

Mirador

Mirador

ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)
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El Espíritu le preguntó al Señor:

-¿Por qué hiciste al elefante, al hipopótamo y al rinoceronte?

Respondió él:

-Porque necesitaba ponerle lastre al planeta. De otra manera se habría ido rodando suelto por el infinito.

Le preguntó el Espíritu:

-¿Por qué hiciste al colibrí, al cisne, al ave del paraíso y al quetzal?

Explico el Padre:

-Porque hay muchas cosas feas en el mundo, y quise poner algunas bonitas.

Preguntó el Espíritu:


-¿Y por qué hiciste al hombre?


Respondió el Señor:


-No sé.


¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OPINIÓN hiciste, preguntó, Espíritu, cisne,

               

                
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