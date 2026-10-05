El viajero estuvo en Granada por primera vez a los 20 años. Después de casi 70 Granada sigue estando en él.

La arquitectura de la hermosísima ciudad es arábiga; española es su poesía. La Alhambra habla con murmullos de agua de la raza mora, vieja amiga del sol que Manuel Machado dijo. García Lorca es granadino. Con ese nombre, “Granadino”, se llamaba el toro que mató a su amigo Ignacio Sánchez Mejías. Jamás el poeta volvió a usar en su poesía la palabra “granadino”.

La más bella canción sobre Granada la escribió un mexicano, Agustín Lara. Mexicano es también Francisco A. de Icaza, autor del brevísimo poema emblemático de la ciudad: “Dale limosna, mujer, / que nohayenlavidanada/comolapenade ser / ciego en Granada”.

El viajero vuelve a la Alhambra en los recuerdos que brotan de la guitarra de Segovia. Lleva en su sangre la herencia de la España eterna y del árabe español. Si alguna vez pierde sus recuerdos, uno de los últimos que le quedará será el de Granada.

¡Hasta mañana!...