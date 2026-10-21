Mirador
Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche pasa los aconteceres de la actualidad por el tamiz de sus razonamientos. Ayer me dijo:
-Seguramente viste el video del sacerdote ecuatoriano a quien le cayó en la cabeza el gran crucifijo del altar y lo mató en el momento en que oficiaba misa. Quiero saber qué piensas del suceso. ¿Perjudicará al catolicismo o favorecerá al ateísmo?
-Ni una cosa ni la otra -respondí-.
Ambas religiones, el ateísmo y el catolicismo, están bien establecidas. Lo sucedido no pasará de mera anécdota trágica, pero al fin y al cabo anécdota.
Mi amigo se sirvió otra copa, y declaró:
-Tu eclecticismo no me gusta. Siempre buscas quedar bien con Dios y con el diablo. Jamás te comprometes.
-No es así -opuse-. Estoy totalmente comprometido con mi falta de compromiso.
¡Hasta mañana!...