Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche pasa los aconteceres de la actualidad por el tamiz de sus razonamientos. Ayer me dijo:

-Seguramente viste el video del sacerdote ecuatoriano a quien le cayó en la cabeza el gran crucifijo del altar y lo mató en el momento en que oficiaba misa. Quiero saber qué piensas del suceso. ¿Perjudicará al catolicismo o favorecerá al ateísmo?

-Ni una cosa ni la otra -respondí-.

Ambas religiones, el ateísmo y el catolicismo, están bien establecidas. Lo sucedido no pasará de mera anécdota trágica, pero al fin y al cabo anécdota.

Mi amigo se sirvió otra copa, y declaró:

-Tu eclecticismo no me gusta. Siempre buscas quedar bien con Dios y con el diablo. Jamás te comprometes.

-No es así -opuse-. Estoy totalmente comprometido con mi falta de compromiso.

¡Hasta mañana!...